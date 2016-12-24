В Краснослободскую ЦРБ потупило новое медицинское оборудование

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Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Краснослободском районе открыт межрайонный Центр амбулаторной онкологической помощи, функционирующий как дневной стационар на 10 коек.
В прошлом году в Краснослободскую ЦРБ поступило медицинское оборудование на сумму около 7 млн рублей. Завершен капитальный ремонт поликлиники. На эти цели направлено 79,5 млн руб.
Кроме того, за три года в районе построено 7 модульных ФАПов в селах Сивинь, Новая Карьга, Новый Усад, Мордовские Парки, Старая Рябка, Шаверки и д. Красная Подгора.
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Артём Здунов побывал на выставке локальных брендов Мордовии, развернувшейся на фестивале «Мы вместе!»
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