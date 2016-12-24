Медики Мордовии заняли второе место на конкурсе лучших бригад скорой медицинской помощи

Репортер

18 августа в Туле состоялся открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучшая бригада скорой медицинской помощи и медицины катастроф». Всего было заявлено 36 команд из 18 регионов Российской Федерации. Команды были с разных уголков нашей страны - от Приморья до Луганской народной республики. Мордовию представляла команда «Vita» Станции скорой медицинской помощи. 

На конкурсе было несколько этапов, в ходе которых бригаде СМП необходимо было пройти порядка 10 различных испытаний, максимально схожих с реальными вызовами. Например, по предложенным условиям задачи определить заболевание пациента, применить практические методы обследования и лечения на догоспитальном этапе. Задания давались и для водителей машин скорой - помимо чисто управленческих, они демонстрировали свои способности и при оказании первой медицинской помощи.

 В конкурсе было выделено несколько номинаций:

  • За волю к победе
  • Лучшая фельдшерская бригада
  • Лучшая врачебная бригада
  • Лучший водитель
  • Лучшая бригада Скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Специально для этого конкурса для команды из Мордовии был сшита форма в цветах флага республики, которую по достоинству оценили все участники соревнований.

По итогам многочисленных испытаний медики Мордовии заняли II место в номинации «Лучшая врачебная бригада».

Состав команды Мордовии:

  1. Мотякин Андрей Николаевич – главный врач
  2. Аникина Светлана Сергеевна – зав. Подстанцией № 1
  3. Рогожин Алексей Юрьевич – зав. Подстанцией № 3
  4. Гнеушева Вера Петровна – врач анестезиолог – реаниматолог
  5. Бебинова Елена Ивановна – врач педиатр
  6. Жмакин Алексей Владимирович – фельдшер
  7. Дригин Александр Васильевич – фельдшер
  8. Аникин Станислав Вячеславович – водитель.

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