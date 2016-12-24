Медики Мордовии заняли второе место на конкурсе лучших бригад скорой медицинской помощи

18 августа в Туле состоялся открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучшая бригада скорой медицинской помощи и медицины катастроф». Всего было заявлено 36 команд из 18 регионов Российской Федерации. Команды были с разных уголков нашей страны - от Приморья до Луганской народной республики. Мордовию представляла команда «Vita» Станции скорой медицинской помощи.

На конкурсе было несколько этапов, в ходе которых бригаде СМП необходимо было пройти порядка 10 различных испытаний, максимально схожих с реальными вызовами. Например, по предложенным условиям задачи определить заболевание пациента, применить практические методы обследования и лечения на догоспитальном этапе. Задания давались и для водителей машин скорой - помимо чисто управленческих, они демонстрировали свои способности и при оказании первой медицинской помощи.

В конкурсе было выделено несколько номинаций:

За волю к победе

Лучшая фельдшерская бригада

Лучшая врачебная бригада

Лучший водитель

Лучшая бригада Скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Специально для этого конкурса для команды из Мордовии был сшита форма в цветах флага республики, которую по достоинству оценили все участники соревнований.

По итогам многочисленных испытаний медики Мордовии заняли II место в номинации «Лучшая врачебная бригада».

Состав команды Мордовии: