Медики Мордовии заняли второе место на конкурсе лучших бригад скорой медицинской помощи

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18 августа в Туле состоялся открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучшая бригада скорой медицинской помощи и медицины катастроф». Всего было заявлено 36 команд из 18 регионов Российской Федерации. Команды были с разных уголков нашей страны - от Приморья до Луганской народной республики. Мордовию представляла команда «Vita» Станции скорой медицинской помощи.
На конкурсе было несколько этапов, в ходе которых бригаде СМП необходимо было пройти порядка 10 различных испытаний, максимально схожих с реальными вызовами. Например, по предложенным условиям задачи определить заболевание пациента, применить практические методы обследования и лечения на догоспитальном этапе. Задания давались и для водителей машин скорой - помимо чисто управленческих, они демонстрировали свои способности и при оказании первой медицинской помощи.
В конкурсе было выделено несколько номинаций:
Специально для этого конкурса для команды из Мордовии был сшита форма в цветах флага республики, которую по достоинству оценили все участники соревнований.
По итогам многочисленных испытаний медики Мордовии заняли II место в номинации «Лучшая врачебная бригада».
Состав команды Мордовии:
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