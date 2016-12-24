В УФСИН по РМ началась плановая проверка в сфере закупок товаров, работ и услуг

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Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Мордовия началась плановая проверка в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд базы материально-технического и военного снабжения в период с 1 января 2022 года по 1 августа текущего года
Работа началась с совещания при врио начальника УФСИН по РМ Павле Ломакине, на котором были представлены члены комиссии, принимающие участие в проверке. Ее возглавляет главный специалист отдела ведомственного контроля в сфере закупок Центральной нормативно-технической лаборатории ФСИН России Виктория Вяткина.
Руководитель комиссии озвучила присутствующим на совещании цели, объемы и сроки проведения проверки.
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Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
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