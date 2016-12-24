Клиентские службы Пенсионного фонда будут работать в праздничные дни для приема заявлений на новые выплаты

Социум

Клиентские службы Пенсионного фонда будут работать в праздничные и выходные дни первой декады мая, чтобы принимать обращения за новым пособием для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет.

Так, в Мордовии с 7 по 10 мая все клиентские службы Пенсионного фонда в районах и г.о. Саранск будут открыты с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут специально для родителей, желающих оформить новые выплаты.

Сопровождать работу клиентских офисов будут операторы Единого контакт-центра по телефону 8-800-600-0000. Они окажут семьям информационную поддержку по вопросам оформления пособия и проведут необходимые консультации.

Также с 8.30 до 16.30 будут работать специалисты горячей линии Отделения ПФР по Мордовии. Их консультацию можно получить по телефону 8-800-600-03-28.

Уточнить режим работы ближайшей клиентской службы в республике также можно по телефону горячей линии: 8-800-600-03-28.

Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

С подробной информацией о новом пособии можно ознакомиться в специальном разделе на официальном сайте Пенсионного фонда: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years

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