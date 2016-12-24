Клиентские службы Пенсионного фонда будут работать в праздничные дни для приема заявлений на новые выплаты

«Школьный патент - шаг в будущее»
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
Клиентские службы Пенсионного фонда будут работать в праздничные и выходные дни первой декады мая, чтобы принимать обращения за новым пособием для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет.
Так, в Мордовии с 7 по 10 мая все клиентские службы Пенсионного фонда в районах и г.о. Саранск будут открыты с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут специально для родителей, желающих оформить новые выплаты.
Сопровождать работу клиентских офисов будут операторы Единого контакт-центра по телефону 8-800-600-0000. Они окажут семьям информационную поддержку по вопросам оформления пособия и проведут необходимые консультации.
Также с 8.30 до 16.30 будут работать специалисты горячей линии Отделения ПФР по Мордовии. Их консультацию можно получить по телефону 8-800-600-03-28.
Уточнить режим работы ближайшей клиентской службы в республике также можно по телефону горячей линии: 8-800-600-03-28.
Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.
С подробной информацией о новом пособии можно ознакомиться в специальном разделе на официальном сайте Пенсионного фонда: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
В Мордовии началась реализация плана по возрождению светотехники
В Саранске состоялась выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
В республике прошло зачедание оперативного штаба
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест