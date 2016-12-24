Экс-руководитель Госкомитета РМ по делам молодежи Наталья Помелова предстанет перед судом по обвинению в получении взяток

В Ленинский суд Саранска поступило уголовное дело экс-председателя Госкомитета РМ по делам молодежи 45-летней Натальи Помеловой. Она обвиняеется в совершении 5 эпизодов получения взяток через посредника, а также в халатности.

По данным следствия, в 2016-2017 годах несколько жителей республики передали взятки денежными средствами в Государственный комитет по делам молодежи Республики Мордовия. Это делалось для включения в список молодых семей - претендентов на получение государственной поддержки в виде социальной выплаты на строительство или приобретение жилья. Причем этот «коррупционный взнос» позволял получить заветные выплаты от государства в нарушение очередности.

В рамках расследования установлены пять таких фактов, сумма незаконного денежного вознаграждения по каждому составляла 50 тысяч рублей. Но овчинка для «просителей» стоила выделки - «отблагодаривший» чиновников клиент быстро получал деньги на строительство жилья в куда большем, чем взятка, размере. В одном случае, например, речь шла о сумме в 617 тысяч рублей.

В ходе расследования были получены данные о том, что взятки передавались Наталье Помеловой через посредника - начальницу отдела по организационной работе Госкомитета. Та тоже не оставалась в накладе - получала свою долю в 15 тысяч рублей из пятидесяти.

Соответственно, Помеловой было предъявлено обвинение по пяти эпизодам получения взяток по 35 тысяч рублей в каждом случае, а также в халатности. Следствие полагает, что являясь должностным лицом, она ненадлежащим образом исполняла свои обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Как сообщается, ходе предварительного следствия экс-руководитель Госкомитета РМ по делам молодежи вину признала частично.