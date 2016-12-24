ФК «Саранск» сыграет с «Зенитом» из Пензы в 1/256 финала Бетсити Кубка России по футболу

Серийный «маньяк»
В Саранске будут судить сексуального «охотника» на женщин
Соперником ФК «Саранск» по 1/256 финала Бетсити Кубка России по футболу будет пензенский «Зенит». Матч состоится 14 июля в Саранске - на стадионе «Мордовия Арена». Начало в 18:00 (мск).
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В Саранске будут судить сексуального «охотника» на женщин
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