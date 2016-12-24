Президент России отметил заслуги директора республиканской спортивной школы

«Этот проект интересный и затрагивает всех»
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Указом Президента Российской Федерации за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе А.В. Мишина» Геннадию Васильевичу Атмакину.
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