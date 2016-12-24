Президент России встретился с выпускниками программы «Время героев»

На стадионе «Юбилейный» в Ковылкино прошёл футбольный турнир, посвящённый памяти тренера Андрея Васильева
За победу боролись 19 команд из разных областей и районов Мордовии. Во взрослой лиге бронза досталась команде «Боевое братство». Она...
22 мая Президент РФ Владимир Путин провел встречу с выпускниками федеральной кадровой программы «Время героев», в ходе которой вручил им государственные награды.
Напомним, что программа позволяет ветеранам применять свой опыт в мирной жизни, развивать управленческие навыки, чувствовать себя нужными и востребованными после возвращения с фронта. Больше 70 выпускников уже заняли ключевые позиции в различных структурах нашей страны.
«Такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев», – сказал Владимир Путин в ходе встречи.
Также было отмечено, что российские власти поддержат выпускников программы, которые примут участие в выборах в Госдуму РФ.
«Время героев» реализуется по решению Президента России.
