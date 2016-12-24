Президент России встретился с выпускниками программы «Время героев»

22 мая Президент РФ Владимир Путин провел встречу с выпускниками федеральной кадровой программы «Время героев», в ходе которой вручил им государственные награды.

Напомним, что программа позволяет ветеранам применять свой опыт в мирной жизни, развивать управленческие навыки, чувствовать себя нужными и востребованными после возвращения с фронта. Больше 70 выпускников уже заняли ключевые позиции в различных структурах нашей страны.

«Такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев», – сказал Владимир Путин в ходе встречи.

Также было отмечено, что российские власти поддержат выпускников программы, которые примут участие в выборах в Госдуму РФ.

«Время героев» реализуется по решению Президента России.