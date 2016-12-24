В Правительстве России подвели итоги отопительного сезона и обсудили модернизацию ЖКХ

На стадионе «Юбилейный» в Ковылкино прошёл футбольный турнир, посвящённый памяти тренера Андрея Васильева
За победу боролись 19 команд из разных областей и районов Мордовии. Во взрослой лиге бронза досталась команде «Боевое братство». Она...
Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, прохождения отопительного периода и ключевые задачи на будущее.
«Отопительный период на сегодняшний день завершен в 59 регионах, частично продолжается в 30 – преимущественно на территории Сибири и Дальнего Востока. Снижение числа аварийных ситуаций на объектах ЖКХ остаётся ключевой, системной задачей», – прокомментировал Хуснуллин.
Первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин рассказал о реализации комплексных планов модернизации ЖКХ в 2026 году за счет льготных займов из средств ФНБ, инфраструктурных кредитов, средств, высвобождаемых от списания 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, и средств по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». За I квартал этого года выполнено 80 мероприятий и обновлено 100 км сетей, что улучшило качество коммунальных услуг для 440 тысяч человек.
За последние 4 года благодаря инфраструктурным бюджетным, специальным казначейским и казначейским инфраструктурным кредитам завершено больше 600 объектов и мероприятий в сфере ЖКХ, в том числе заменено свыше 2,1 тыс. км инженерных сетей. В рамках программы с привлечением средств ФНБ в 76 регионах реализуется 258 проектов в сфере ЖКХ. По 183 проектам мероприятия уже завершены.
По программе модернизации коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда развития территорий введено 1362 объекта ЖКХ, включая более 2,9 тыс. км инженерных сетей. С использованием механизма списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам в сфере ЖКХ запланировано 2553 мероприятия, из которых уже профинансировано 1667, включая замену лифтового оборудования.
