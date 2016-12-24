Дмитрий Медведев обратился к участникам предварительного голосования «Единой России»

Председатель партии напомнил всем кандидатам, что обязательным условием участия в выборах от партии является членство или принадлежность к институту ее сторонников.
 
 «Это наша принципиальная позиция и показатель честности перед избирателями. Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом Единой России, то он должен подтвердить серьёзность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, ее статус и опыт, но и разделяет ее ценности, идеологию и ответственность перед людьми. Это условие обязательно для всех. Попытки спрятать политический статус будут жестко пресекаться», – акцентировал Дмитрий Медведев.
 
 «Единая Россия» – единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

Регистрация избирателей завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.

