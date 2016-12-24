Госфонд «Защитники Отечества» поделился результатами трех лет работы
На заседании Наблюдательного совета Госфонда «Защитники Отечества» обсудили итоги работы за три года, а также новые направления...
На заседании Наблюдательного совета Госфонда «Защитники Отечества» обсудили итоги работы за три года, а также новые направления деятельности. В заседании принял участие Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что работа фонда – это ежедневный, очень непростой труд, требующий профессионализма и большого участия. Соцкоординаторы круглосуточно находятся рядом с ветеранами и их семьями, помогают решать самые разные вопросы.
«За три года расширились направления деятельности фонда, появились новые меры поддержки, а сама система помощи стала более комплексной и адресной. Поэтому главной оценкой работы фонда для нас является оценка самих ветеранов, их удовлетворенность той помощью, которую они получают. По данным социологии, уровень доверия фонду уже превысил 90%», – сообщил Сергей Кириенко.
В ходе заседания было отмечено, что самыми востребованными видами помощи стали: назначение мер социальной поддержки, денежные выплаты, связанные с участием в СВО, юридическая помощь и получение удостоверения ветерана боевых действий или удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий.
Особое внимание уделяется героям, получившим тяжелые ранения. За три года больше 6,5 тыс. ветеранов с инвалидностью были обеспечены техническими средствами реабилитации, включая 550 автомобилей с ручным управлением и больше 1600 высокофункциональных спортивных протезов. Свыше 3,2 тыс. квартир и жилых домов адаптированы для комфортного проживания. Также с 2025 года фонд обеспечивает ветеранов адаптивной одеждой.
Больше 22 тыс. ветеранов СВО обратились в фонд за помощью с трудоустройством – свыше половины уже трудоустроены. Также поступило 15 тыс. запросов на обучение или переобучение. Больше 17 тыс. героев вовлечены в занятия спортом. 750 – вошли в сборные команды регионов, а 70 – в национальные сборные по адаптивным видам спорта.
Президент России поддержал инициативу по организации проектной деятельности Госфонда. С этой целью планируется ввести в структуру центрального аппарата Проектный комитет, чья деятельность будет направлена на систематизацию подготовки, реализации и сопровождения проектов фонда, а также участие в разработке и реализации государственных программ поддержки ветеранов СВО и других категорий.
Статс-секретарь – замминистра обороны РФ, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что расширение полномочий фонда – это ответ государства на реальные запросы людей, которые прошли через тяжелые испытания, защищая интересы страны
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