Журналистов и блогеров из Мордовии приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Созидание и развитие»

Делегация Мордовии – на III Всероссийском муниципальном форуме «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»
Масштабное событие, которое продлится до 22 апреля, объединило на своей площадке представителей муниципального сообщества, федеральных и...
До конца июня в нашей стране проходит прием заявок на IX Всероссийский конкурс «Созидание и развитие». Присоединиться к нему могут официально зарегистрированные СМИ, а также владельцы персональных страниц и каналов в социальных сетях, имеющие регистрацию в РКН.
Конкурс проводится, чтобы поощрить освещение передовых практик в сфере жилищного и дорожного строительства, развития инфраструктуры, ЖКХ и городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Труд представителей СМИ крайне важен. Именно благодаря им люди узнают об актуальной ситуации, изменениях и нововведениях. Для отрасли строительства и ЖКХ, которая формирует значимый вклад в развитие экономики страны и повышение качества жизни граждан крайне важна своевременная, объективная и точная коммуникация с аудиторией. Успешный результат здесь заключается именно в работе СМИ и социальных медиа. Конкурс «Созидание и развитие» дает нам возможность поблагодарить тех, кто вносит своей вклад в освещение результатов отрасли, и напомнить всем о важности работы журналистов», – прокомментировал Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
Стоит отметить, что впервые за 9 лет проведения конкурса в этом году введена специальная номинация для блогеров.
Посмотреть полный список номинаций и подать заявку на участие можно на сайте: clck.ru/3TjXFm
Имена лучших авторов назовут уже в июле, а награждение пройдет в августе в Москве. Победителей ждут ценные призы и возможность познакомиться с работой крупного федерального СМИ.
