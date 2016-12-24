Марат Хуснуллин рассказал о результатах обновления коммунальных сетей в регионах Приволжья

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что по всей стране проводится работа по обновлению коммунальных сетей. Для этого привлекаются льготные займы за счет средств ФНБ и субсидии из федерального бюджета.

«В том числе в Приволжском федеральном округе по этим двум программам с 2022 года работы завершили на 982 коммунальных объектах, включая порядка 1660 км инженерных сетей», – сказал Марат Хуснуллин.

«В Республике Марий Эл реконструирована газопоршневая электростанция, в Саратовской области – котельная, а в Республике Мордовия – насосная станция. Кроме того, в Пермском крае продолжается реализация трех проектов в сфере теплоснабжения», – добавил гендиректор «Фонда развития территорий» Василий Купызин.



В Мордовии ежегодно осуществляется замена изношенных коммуникаций. Ключевой проект 2025 года – многоэтапное обновление канализационных сетей в юго-западной части Саранска. Также окончен капитальный ремонт очистных сооружений.