В России идет подготовка к предварительному голосованию на выборы в Госдуму РФ

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы о подготовке к предварительному голосованию на выборы в Госдуму РФ.

Он сообщил, что на сегодняшний день заявки на участие подали 5,2 тыс. человек, из которых 630 – участники спецоперации. Из 316 действующих депутатов Госдумы на предварительном голосовании зарегистрировались 239 человек.

«На Съезде если даже будут корректировки списка, то очень маленькие. По факту у нас уже есть основа из тех одномандатников, которые пойдут на выборы. Если мы все-таки придем к выводу, что человек может список потащить вниз, если человек, который сегодня олицетворяет партию, токсичен, а это влияет на мнение избирателей о партии, то корректировки будут», – прокомментировал Владимир Якушев.

При этом партия настраивает кандидатов на максимально тесный контакт с избирателями, чтобы заряжать их на позитив и отвечать даже на самую жесткую критику. Помимо предварительно голосования, оценивать кандидатов будут еще и через социологию. Участники с самыми низкими рейтингами не попадут на выборы.

Якушев отдельно отметил, что гражданам необходимо объяснять запреты, вводимые в целях безопасности, так как люди не живут в этой повестке и остро реагируют на необходимые решения.

«У тех, кто не сможет и не готов идти в агрессивную аудиторию, разговаривать на любые темы и держать удар, будут проблемы», – добавил секретарь Генсовета.

На выборах в Госдуму в 2021 году список «Единой России» был разделен на 57 территориальных групп, 49 из которых возглавили губернаторы. В этом году рассматривается вариант включения в список от 50 до 55 глав регионов. Как и в 2021 году, они, как ожидается, возглавят региональные группы.