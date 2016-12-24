В России идет подготовка к предварительному голосованию на выборы в Госдуму РФ

Госфонд «Защитники Отечества» оказывает ветеранам СВО и их семьям бесплатную психологическую помощь
Оказание бесплатной психологической помощи ветеранам СВО и членам семей бойцов – одна из важнейших задач Госфонда «Защитники...
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы о подготовке к предварительному голосованию на выборы в Госдуму РФ.
Он сообщил, что на сегодняшний день заявки на участие подали 5,2 тыс. человек, из которых 630 – участники спецоперации. Из 316 действующих депутатов Госдумы на предварительном голосовании зарегистрировались 239 человек.
«На Съезде если даже будут корректировки списка, то очень маленькие. По факту у нас уже есть основа из тех одномандатников, которые пойдут на выборы. Если мы все-таки придем к выводу, что человек может список потащить вниз, если человек, который сегодня олицетворяет партию, токсичен, а это влияет на мнение избирателей о партии, то корректировки будут», – прокомментировал Владимир Якушев.
При этом партия настраивает кандидатов на максимально тесный контакт с избирателями, чтобы заряжать их на позитив и отвечать даже на самую жесткую критику. Помимо предварительно голосования, оценивать кандидатов будут еще и через социологию. Участники с самыми низкими рейтингами не попадут на выборы.
Якушев отдельно отметил, что гражданам необходимо объяснять запреты, вводимые в целях безопасности, так как люди не живут в этой повестке и остро реагируют на необходимые решения.
«У тех, кто не сможет и не готов идти в агрессивную аудиторию, разговаривать на любые темы и держать удар, будут проблемы», – добавил секретарь Генсовета.
На выборах в Госдуму в 2021 году список «Единой России» был разделен на 57 территориальных групп, 49 из которых возглавили губернаторы. В этом году рассматривается вариант включения в список от 50 до 55 глав регионов. Как и в 2021 году, они, как ожидается, возглавят региональные группы.
Поделиться в соц. сетях:
Оказание бесплатной психологической помощи ветеранам СВО и членам семей бойцов – одна из важнейших задач Госфонда «Защитники...
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что по всей стране проводится работа по обновлению коммунальных сетей. Для этого привлекаются...
Женщина с инвалидностью, проживающая в однокомнатной квартире в юго-западном районе города, оказалась в неприятной ситуации – её затопили...
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы о подготовке к...
За победу боролись 19 команд из разных областей и районов Мордовии. Во взрослой лиге бронза досталась команде «Боевое братство». Она...
В День местного самоуправления Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями муниципального сообщества, в ходе которой...
Жители посёлка подняли важный вопрос – мусорные контейнеры сконцентрированы в одной точке, а не распределены по всей улице равномерно. Это...
До конца июня в нашей стране проходит прием заявок на IX Всероссийский конкурс «Созидание и развитие». Присоединиться к нему могут...