Станислав Тиньгаев взял на контроль проблему с отходами в Николаевке

Жители посёлка подняли важный вопрос – мусорные контейнеры сконцентрированы в одной точке, а не распределены по всей улице равномерно. Это создает много неудобств для людей. Они уже пытались решить вопрос самостоятельно и обращались к региональному оператору по вывозу мусора, однако ситуация не изменилась.



Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России», участник предварительного голосования Станислав Тиньгаев встретился с заявителями, внимательно выслушал их доводы и отметил, что для решения проблемы нужен комплексный подход, а именно тесная работа с администрацией Октябрьского района.



«Ситуация требует не временных мер, а системного решения. Сами жители уже исчерпали возможности обращений к регоператору. Я считаю, что вопрос нужно решать в связке с администрацией, чтобы прийти к конкретному результату – равномерному распределению мусорных контейнеров по всей территории», – прокомментировал Станислав Тиньгаев.



Он взял решение проблемы с твердыми бытовыми отходами на свой личный контроль. В ближайшее время будут направлены соответствующие запросы в профильные ведомства и органы местного самоуправления.