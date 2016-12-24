Госфонд «Защитники Отечества» оказывает ветеранам СВО и их семьям бесплатную психологическую помощь
Оказание бесплатной психологической помощи ветеранам СВО и членам семей бойцов – одна из важнейших задач Госфонда «Защитники Отечества». Методы работы развиваются и постоянно совершенствуются, благодаря чему в прошлом году доля героев, прошедших первичное психологическое консультирование, выросла до 25%. Это в два раза больше, чем в 2024 году.
С ветеранами взаимодействуют соцкоординаторы, которые имеют базовые знания в области психологии и способны распознать проблему на ранней стадии. В случае необходимости они предлагают обратиться к специалисту.
«Психологическая поддержка – это одна из ключевых составляющих помощи ветеранам специальной военной операции и их близким. Очень важно, чтобы человек и его семья не оставались наедине со своими переживаниями и понимали, что рядом есть специалисты, готовые помочь. Именно поэтому фонд выстраивает систему психологической поддержки так, чтобы она была доступна каждому – от первичной консультации в филиале до подключения профильных специалистов в самых сложных ситуациях», – поделилась статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
В филиале Госфонда по Республике Мордовия на постоянной основе работает медицинский психолог. Также при необходимости совершаются выезды в районы для работы на местах. При поддержке регионального отделения «Российского Красного Креста» применяются эффективные программы реабилитации – «Комбатант» и «Саната».
Первая позволяет снизить уровень тревоги, улучшить настроение и общую активность, нормализовать сон, уменьшить медикаментозную нагрузку вплоть до полной отмены препаратов. «Саната» представляет собой аудиовизуальную психокоррекционную программу. Она разработана для реабилитационных процедур, направленных на улучшение адаптивности в стрессовых ситуациях
Также для улучшения психоэмоционального состояния ветеранов СВО и их родственников функционирует комната психологической разгрузки. Она оснащена современными техническими средства и тренажерами. К примеру, сенсорный уголок для релаксации, интерактивные панно «бесконечность» и «звездное небо», тренажер функциональной активности мозга, фиброоптический душ и планшет для рисования песком с подсветкой.
«Психологическую коррекцию прошли больше 100 ветеранов, больше 120 родственников и 60 детей», – прокомментировала замруководителя по медицинскому сопровождению филиала Госфонда «Защитники Отечества» по РМ Наталья Антонова.
Чтобы получить психологическую помощь, подопечные Госфонда могут обратиться к своему соцкоординатору. Филиал находится по адресу: ул. Полежаева, 113. Режим работы: понедельник-суббота, 9:00-18:00. Телефон: 8 (8342) 39-28-82.
