На стадионе «Юбилейный» в Ковылкино прошёл футбольный турнир, посвящённый памяти тренера Андрея Васильева

За победу боролись 19 команд из разных областей и районов Мордовии. Во взрослой лиге бронза досталась команде «Боевое братство». Она впервые приняла участие в турнире, в её составе играют финалисты программы «Герои среди СВОих» Евгений Тиков и Алексей Щанкин. Для них спорт стал важной частью возвращения к мирной жизни.



Недавно команда приехала с 1 местом с футбольного турнира с Наровчатского района Пензенской области.



«Наша команда самая молодая – совсем недавно организована. И для нас важно то, что это уже второй успех подряд в самом начале «карьеры»,– сказал руководитель районной организации ветеранов СВО «Боевое братство» Евгений Тиков.