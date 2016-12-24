Больше 1 000 руководителей со всей страны написали управленческий диктант

Финал шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда» — флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал в Москве. В этом году организаторы ввели новое испытание для участников – управленческий диктант. Этот формат станет ежегодным. Теперь проверить свои управленческие навыки смогут не только конкурсанты, но и выпускники прошлых лет, а также руководители со всей страны.

За звание лучших будут бороться 280 сильнейших управленческих команд – это 1 400 управленцев из 70 регионов России. Первыми испытания проходят финалисты категорий «Сборные управленческие команды» и «Управленческие команды организаций». Имена победителей объявят 14 июня в Национальном центре «Россия».

Всего в шестом сезоне, который впервые проходит в командном формате, приняли участие более 75 тысяч руководителей из 89 регионов и 66 иностранных государств. Конкурсанты соревнуются в четырех категориях: «Сборные управленческие команды», «Управленческие команды организаций», «Государственные управленческие команды» и «Управленческие команды корпораций».

Участникам предстоит пройти серию испытаний, в том числе и управленческий диктант. Задания нужно выполнить в условиях жесткого дефицита времени. Формат будет использоваться не только в рамках конкурса, но и открыт для всех руководителей по всей стране – как инструмент самопроверки.

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул: за все время существования конкурса более 700 управленцев получили назначения на высокие должности. Это не просто соревнование – это реальный социальный лифт.

Среди финалистов – управленцы из самых разных сфер: ученые, аграрии, судостроители, международники, промышленники, работники сферы образования, туризма, железнодорожного и морского транспорта, строительства, банковского дела, IT. В рамках финала каждой категории участники решают задачи, связанные с анализом и оценкой информации, определением приоритетов, выбором стратегических инициатив, распределением и оптимизацией ресурсов, управлением социально значимыми проектами. Эффективность работы команд оценивают по достигнутому результату в каждой задаче.