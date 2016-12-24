Стартовало электронное предварительное голосование «Единой России»

«Единая Россия» запустила предварительной электронное голосование за кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму РФ. Принять в нем участие могут граждане, зарегистрированные на «Госуслугах». Голосование проходит до 31 мая на сайте: pg.er.ru

«Годы проведения предварительного голосования показали – люди доверяют такому способу отбора кандидатов. Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 миллионов избирателей. Это просто, удобно, абсолютно прозрачно и безопасно», – отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

В этом году голосование впервые проходит по всей стране в электронном виде. Для круглосуточного наблюдения за его ходом партия запустила работу федерального и региональных ситуационных центров. Кстати, только «Единая Россия» на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям.

Стоит отметить, что «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.



