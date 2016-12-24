Стартовало электронное предварительное голосование «Единой России»

Журналистов и блогеров из Мордовии приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Созидание и развитие»
До конца июня в нашей стране проходит прием заявок на IX Всероссийский конкурс «Созидание и развитие». Присоединиться к нему могут...
«Единая Россия» запустила предварительной электронное голосование за кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму РФ. Принять в нем участие могут граждане, зарегистрированные на «Госуслугах». Голосование проходит до 31 мая на сайте: pg.er.ru
«Годы проведения предварительного голосования показали – люди доверяют такому способу отбора кандидатов. Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 миллионов избирателей. Это просто, удобно, абсолютно прозрачно и безопасно», – отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
В этом году голосование впервые проходит по всей стране в электронном виде. Для круглосуточного наблюдения за его ходом партия запустила работу федерального и региональных ситуационных центров. Кстати, только «Единая Россия» на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям.
Стоит отметить, что «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.
Поделиться в соц. сетях:
До конца июня в нашей стране проходит прием заявок на IX Всероссийский конкурс «Созидание и развитие». Присоединиться к нему могут...
«Единая Россия» запустила предварительной электронное голосование за кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму РФ....
Председатель партии напомнил всем кандидатам, что обязательным условием участия в выборах от партии является членство или принадлежность к...
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что по всей стране проводится работа по обновлению коммунальных сетей. Для этого привлекаются...
Жители посёлка подняли важный вопрос – мусорные контейнеры сконцентрированы в одной точке, а не распределены по всей улице равномерно. Это...
22 мая Президент РФ Владимир Путин провел встречу с выпускниками федеральной кадровой программы «Время героев», в ходе которой вручил им...
За победу боролись 19 команд из разных областей и районов Мордовии. Во взрослой лиге бронза досталась команде «Боевое братство». Она...
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы о подготовке к...
Оказание бесплатной психологической помощи ветеранам СВО и членам семей бойцов – одна из важнейших задач Госфонда «Защитники...
Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию ....