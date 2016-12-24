В Мордовии 16-летние водители за уик-энд устроили три ДТП с погибшими и пострадавшими

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По информации Госавтоинспекции республики, все юные виновники дорожных происшествий не имели водительских прав, тем не менее решились сесть за руль транспортных средств.
28 июня в Рузаевском районе в 22.10 на автодороге «Нижний Новгород — Пенза – Саратов» 16-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета 5», по предварительным данным, на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомашине «Киа Карнивал», двигавшейся по главной дороге.
В результате столкновения транспортных средств несовершеннолетний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков.
В этот же день в Инсарском районе в 23.00 на ул. Ленина в с. Кочетовка 16-летний водитель автомашины «Ниссан Жук» совершил наезд на 47-летнего мужчину, который двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По данному факту проводится проверка. В отношении собственника автомашины составлен административный материал за передачу авто лицу, не имеющему права управления.
29 июня в 16.40 на ул. Петрова в г. Рузаевка 16-летний водитель автомашины «KИА», по предварительным данным, при совершении маневра обгона движущихся впереди транспортных средств совершил касательное столкновение с автомобилем «Опель Астра». После этого «KИА» отбросило на стоящую автомашину «Форд Фокус».
В заключение этого дорожного «кегельбана» «KИА» совершила наезд на пешеходов, которые двигались по тротуару. В результате ДТП 44-летний и 39-летняя пешеходы с различными травмами были госпитализированы.
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