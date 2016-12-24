В Саранске прошел торжественный митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий

«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
От имени Главы Мордовии Артёма Здунова собравшихся на торжественном митинге поздравил заместитель руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Александр Сайгачев.
«Это день чествования всех тех, кто с оружием в руках отстаивал интересы нашей страны, выполняя свой долг далеко за пределами учебных полигонов и в разные периоды нашей истории. Это день сотен тысяч людей, прошедших через горнило локальных конфликтов и войн. В этот день хочется сказать спасибо всем нашим защитникам, которые носят незаживающую рану в своем сердце, но продолжают жить, работать, воспитывать детей. Это день, когда мы отдаем дань памяти тем, кто отдал за нашу Родину самое ценное – жизнь!» - сказал он.
Завершился митинг возложением венков и цветов к монументу воинам-уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны, памятнику воинам-интернационалистам и памятнику героям СВО.
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