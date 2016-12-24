Глава Мордовии провел заседание региональной антинаркотической комиссии

В Доме Республики 30 июня под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось заседание региональной антинаркотической комиссии. В ее работе приняли участие члены кабинета министров республики, руководители ведомств и правоохранительного блока. Комиссия рассмотрела вопросы, связанные с ранним выявлением потребления запрещенных веществ и меры профилактики.

«Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств дает свои плоды, потому что есть возможность подключить психологические и социальные службы. Если мы проводим социально-психологическое тестирование молодых людей, владеем технологией, то многие судьбы сможем спасти, - отметил руководитель региона. – Неотъемлемой составляющей борьбы с наркоманией является формирование правильного отношения к здоровому образу жизни. Будем распространять это на всю республику – производственные коллективы, школы, СПО, общественные организации. Это самый лучший способ из всех профилактик! Но если человек попал в беду, мы должны максимально быстро это выявить. Здесь ключевая роль отводится учителям, тренерам и сверстникам».

Подробное обсуждение прошло по результатам ежегодного социально-психологического тестирования, проводимого в школьной и студенческой среде. В 2024 году оно охватило все образовательные учреждения Мордовии.

Министр образования РМ Елена Солдатова отметила, что за последние годы сформировалось две тенденции – уверенно растет число прошедших тестирование, снижается количество отказов от его прохождения (с 2021 года в три раза). Последний опрос показал, что количество попавших в группу риска снизилось в три раза.

Однако особую обеспокоенность вызывают именно те, кто отказывается принимать участие в тестировании или профилактическом медосмотре. С этой категорией молодых людей и их родителями будет проводиться отдельная работа, в том числе с участием сотрудников ПДН.

Было отмечено, что вдвое расширен охват тех, кто направлен на профилактические медицинские осмотры – это группы высокого и высочайшего риска.

Министр здравоохранения РМ Олег Маркин подчеркнул важность работы связки «социально-психологическое тестирование – медицинский осмотр – постановка на диспансерное наблюдение»: «Это дает результат в психологическом плане – каждый учащийся понимает: раз в год ему предстоит пройти такое тестирование, он может быть вынесен в группу риска и при необходимости должен будет пройти профилактический медосмотр. Эту работу будем проводить и дальше, контролировать подростков, которые состоят на диспансерном наблюдении, все делать для того, что количество таких молодых людей уменьшилось».

В ходе заседания речь также шла о профилактических мероприятиях, которые проводятся управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия. Министр внутренних дел по РМ Юрий Поляков обратил внимание на плотное взаимодействие органов власти и правоохранительного блока при проведении комплекса профилактических мероприятий, а также изучении опыта соседних регионов в этой работе.

Артём Здунов подчеркнул: важно отслеживать эффективность всей проводимой профилактической работы, в том числе от вовлечения молодежи в тематические и спортивные мероприятия.