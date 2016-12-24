Шесть блогеров из Мордовии вошли в федеральную команду «Министерства контента»

Подведены итоги отбора на программу «Министерство контента». Не имеющий аналогов в России спецпроект разработан проектом «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Мастерской управления «Сенеж» при поддержке пяти федеральных ведомств. Из регионов России поступило более 8 000 заявок, и теперь 600 сильнейших участников пройдут программу дополнительного профессионального образования. Среди них – шесть жителей Республики Мордовия. Они будут создавать контент о ключевых сферах жизни страны.

Сегодня государственные институты активно взаимодействуют с креативными лидерами цифровой среды, чтобы делиться значимой информацией и вовлекать граждан в обсуждение вопросов развития страны. Создать устойчивую площадку для такого сотрудничества и подготовить медиаспециалистов поможет новый трек пятого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» – «Министерство контента». Это первая в России образовательная программа, в рамках которой федеральные министерства будут выстраивать системное взаимодействие с блогерами, формируя доверительный и открытый диалог.

«Министерство контента» – одна из первых программ, объединяющая блогеров и представителей органов власти в одной миссии: готовить лидеров мнений, способных транслировать правильные ценности, говорить о важном и делать это профессионально. Социальные сети стали инструментом формирования смыслов, поэтому всероссийский проект «ТопБЛОГ» запустил системную работу по подготовке медиаспециалистов нового поколения в партнёрстве с профильными министерствами. На участие в программе поступило 8 352 заявки из всех регионов России – это подтверждает высокий запрос на профессиональное развитие в сфере медиа. 600 сильнейших уже скоро начнут обучение, чтобы стать настоящими спикерами разных отраслей», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Тематика программы «Министерство контента» охватывает ключевые сферы жизни страны – здравоохранение, культуру и творчество, агротехнологии, образование и науку, туризм – при поддержке соответствующих министерств: Минздрава России, Минкультуры России, Минсельхоза России, Минобрнауки России и Минэкономразвития России.

Конкурс на участие в треке составил 14 человек на место. Претенденты проходили отбор портфолио и предлагали идеи медиапроектов для профильных министерств.

Заявки на участие в программе «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» от Республики Мордовия подали 33 жителя, из которых шесть ярких авторов вошли в число сильнейших. Они будут развивать свои блоги под кураторством профильных федеральных министерств.

Направление «Здоровье» от Министерства здравоохранения РФ представляет Семён Мякушин — студент Медицинского института и автор Telegram-канала «Медик из Фокса». Он объясняет сложную медицинскую информацию простым языком и создает контент для будущих врачей и пациентов. «Моя миссия — формировать поколение врачей-коммуникаторов. Таких, которые не теряются в терминах, а умеют быть услышанными», — делится Семён. От трека он ждёт прокачки визуального сторителлинга и возможности расширить проект «Доктор VR» — виртуальную лабораторию по физиологии.

В направлении «Наука и образование» отбор прошли сразу три жителя региона. Екатерина Чугунова, учитель химии, победитель телешоу «Классная тема» и республиканского конкурса «Учитель года – 2025», делает науку понятной и эмоциональной. Екатерина Киселёва фокусируется на краеведении и родословии, продвигая исследовательскую культуру среди молодёжи. Диана Сафаева развивает Telegram-канал Молодёжного медиацентра ПАРА, где делится историями студентов, профориентационными проектами и образовательными спецпроектами. «Я верю, что каждый молодой человек заслуживает быть услышанным», — говорит Диана.

«Я рада стать частью трека «Министерство контента» от проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и хочу научиться создавать ещё более яркий, современный и понятный научно-образовательный контент. Мне важно, чтобы химия перестала казаться сложной и далёкой, а стала любимым предметом для школьников и понятной родителям. В этом треке я хочу узнать, как работать с новыми форматами, какие инструменты делают контент по-настоящему «живым», и как строить эффективные просветительские проекты. Будет здорово познакомиться с коллегами, которые тоже увлечены наукой и образованием. Готова делиться своим опытом: как влюблять детей в химию, как через уроки давать им веру в свои силы. Очень хочу вместе с Министерством науки и высшего образования РФ сделать так, чтобы наука в нашей стране звучала современно и близко каждому», – рассказала участница трека «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» Екатерина Чугунова.

Мария Соколова, автор проекта «Школьный агрокампус», совмещает педагогическую деятельность с популяризацией аграрного образования — её блог входит в направление «Агротехнологии» от Министерства сельского хозяйства РФ. Блогер с многолетним опытом и участник сразу трёх сезонов «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Елена Цыганова в своём контенте соединяет культурные традиции Мордовии, семейные ценности и просветительские идеи. «Я стараюсь продвигать локальные бренды и поддерживать культурные события региона», — говорит Елена. Она вошла в трек «Культура и творчество» и намерена использовать новые знания для продвижения регионального контента на федеральном уровне.

Участников ждёт обучение у ведущих экспертов медиасферы в Мастерской управления «Сенеж», а затем – командная работа с министерствами над реальными проектами. Лучшие по итогам трека смогут стать лидерами мнений в своих отраслях и продолжить совместную работу с государственными структурами. Кроме 600 конкурсантов к обучению присоединятся 100 представителей коммуникационных команд федеральных ведомств.

Образовательный трек «Министерство контента» проходит в гибридном формате и включает программы повышения квалификации для двух аудиторий. Блогеры обучаются по курсу «Контент-лидерство в эпоху цифровой экономики», в рамках которого изучают медиаландшафт, цифровую безопасность, брендинг, взаимодействие с органами власти, медиапланирование, коммуникации, правовые основы, продюсирование, сторителлинг, продвижение в соцсетях и социальную ответственность. Команды министерств осваивают курс «Цифровой голос государства», посвящённый стратегиям взаимодействия с блогерами, работе с аудиторией, UGC-контенту, цифровым проектам и медиапрактикам для госструктур. Обучение ведут десятки экспертов — журналисты, стратеги, дизайнеры и медиаменеджеры ведущих медиакомпаний страны. Завершением курса станет для участников станет аттестация.

По итогам прохождения программы 150 лучших участников попадут в следующий этап трека: в августе блогеры и представители министерств соберутся в «Сенеже», чтобы сформировать команды и начать создавать медиапроекты, отражающие актуальную государственную повестку и реальные задачи ведомств. Финал в ноябре станет главным событием программы — презентации готовых продуктов перед экспертами и ведомствами, где они определят победителей, которым откроются новые возможности, поддержка и роль медийных амбассадоров отраслей.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Его цель — находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. В настоящее время открыт прием заявок на образовательный трек «Медиакампус», который научит ключевым навыкам работы в соцсетях. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте https://topblog.rsv.ru.