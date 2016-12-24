Артём Здунов принял участие в обсуждении проекта Стратегии развития образования в России до 2036 году

В Москве, в Государственном университете управления 1 июля прошло совместное заседание комиссий Госсовета Российской Федерации по направлениям «Кадры», «Молодежь и дети» и «Семья». Основной темой для обсуждения стал проект Стратегии развития образования в Российской Федерации до 2036 года. В панельном заседание в формате видеоконференции принял участие Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья» Артём Здунов.

Спикерами обсуждения стали заместитель Министра Просвещения РФ Ирина Шварцман, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Госсовета «Молодежь и дети» Дмитрий Артюхов и губернатора Калужской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша.

Отметим, Стратегии развития образования в Российской Федерации до 2036 года разрабатывается по поручению Президента страны Владимира Путина и направлена на устойчивое, динамичное и сбалансированное развитие отрасли, а также всестороннюю подготовку молодежи к вызовам будущего. В подготовке документа приняли участие более тысячи человек из всех российских регионов – педагоги, ученые, представители бизнеса и госкорпораций, а также школьники, студенты и их родители.

В своем выступлении Артём Здунов подчеркнул общенародный формат подготовки важнейшего документа, который определит вектор развития не только сферы образования, но и страны в целом.

«Очень важно, что проект Стратегии образования на всех этапах пронизан нашими духовно-нравственными российскими ценностями и отношением семье. Это поручение Президента России и наше общее решение. Еще один приоритет, на который мы обратили внимание через призму задач профильной комиссии Госсовета «Семья», - качественное образование независимо от места жительства и социального статуса семьи. В этом направлении уже очень много сделано: оснащение современным оборудованием, капитальные ремонты, создание новых мест в детских садах и школах, в системе дополнительного образования. Современная, доступная инфраструктура помогает семье в принятии решения о рождении ребенка, сохраняет молодые семьи на селе, - подчеркнул Глава Мордовии. - Что предлагаем включить в план по реализации Стратегии – работу с семьями, как сквозное направление, через родительские комитеты, советы отцов. Мордовия готова поделиться своим положительным опытом. И обязательно нужно прививать ценности крепкой многодетной семьи нашим детям и их родителям через содержание учебных предметов и внеурочную деятельность на всех ступенях образования. В достижении этой задачи необходима единая информационно-просветительская кампания на государственном уровне».

Отмечая необходимость обсуждения Стратегии, Дмитрий Артюхов сказал: «Совместными усилиями мы закладываем фундамент будущего российского образования. Это важнейшая государственная установка, ведь именно образование решает ключевые для страны задачи: дает знания и навыки, готовит кадры для экономики, а главное – воспитывает новое поколение россиян».

Владислав Шапша обратил внимание, что важно общими усилиями сделать систему образования гибкой, адаптивной, ориентированной на получение и развитие востребованных знаний и навыков: «Перед нами стоят задачи, поставленные нашим Президентом, по укреплению экономического суверенитета, достижения технологического лидерства ускоренного внедрения инноваций. Все это требует новых подходов в подготовке кадров». По мнению губернатора, необходимо синхронизировать обучение с рынком труда, преодолеть дисбалансы в подготовке кадров и обеспечить формирование системы опережающей подготовки по востребованным в экономике направлениям.

Участники дискуссии обсудили приоритетные задачи Стратегии: ликвидацию региональных диспропорций в финансировании и инфраструктуре, цифровизацию образования с этичным использованием искусственного интеллекта, поддержку педагогов.

Особое внимание было уделено участникам спецоперации, ветеранам и их семьям в реализации образовательных потребностей.

Стратегию планируется реализовать в два этапа. На первом по всей стране будет отремонтировано 8 тыс. школ и 2 тыс. детсадов, запущено 25 кампусов мирового уровня. На втором предстоит довести расходы на образование до 4,6% ВВП, вдвое повысить удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников и обеспечить 100% доступности психолого-педагогической помощи.

Итогом панельной дискуссии стала выработка совместных решений для финального совершенствования Стратегии развития образования.

Своим видением будущего документа образования поделилась Заместитель Председателя Государственного Собрания РМ Наталья Долматова: «Мы с вами сегодня должны создать условия для развития семей с детьми, реализуя принцип семейноцентричности. И здесь очень важно, на мой взгляд, включение в Стратетию развития образования до 2036 развитие моделей Школ полного дня и групп продленного дня. На сегодняшний в системе образования такие модели существуют, необходимо обобщить лучшие практики для дальнейшего тиражирования. Это важно для реализации демографических задач».

Кроме того, Наталья Долматова отметила, что в процесс воспитания и образования необходимо активно вовлекать и старшее поколение. «Это ресурс так называемого «института бабушек и дедушек». Он очень активно действует как в системе дошкольного воспитания, так и на начальной ступени образования и воспитания».

Также заместитель Председателя Госсобрания РМ подчеркнула, что принятие Стратегии должно изменить законодательную конструкцию на всех уровнях, как на федеральном, так и на региональном.