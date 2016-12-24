Президентская платформа «Россия – страна возможностей» отметила День молодежи в НЦ «Россия» мастер-классами и полезными встречами

28 июня по всей стране проходит фестиваль «День молодёжи-2025». Организаторами выступают президентская платформа «Россия – страна возможностей», Росмолодёжь, Движение Первых и Общество «Знание». На площадке Национального центра «Россия» гости смогли пообщаться с известными спортсменами и выдающимися учителями, узнать, как правильно строить и монетизировать личный бренд и вдохновиться реальными историями преодоления себя от участников Премии «Россия – страна возможностей».

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» подготовила для посетителей «Пространства возможностей» обширную полезную программу, в основу которой легла гордость за достижения страны и их приумножение.

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи! Вы – настоящее и будущее России, и я искренне верю, что у каждого из вас есть все возможности для роста и достижения всех целей. Каждый ваш проект, каждая инициатива, каждый профессиональный успех – это кирпич в фундаменте нашего общего завтра. На платформе «Россия – страна возможностей» мы создаём проекты, которые помогают молодым людям раскрыть потенциал. «Лидеры России» – это школа управленцев, где можно получить бесценный опыт и поддержку наставников. «Это у нас семейное» объединяет поколения: участники вместе делают добрые дела, занимаются спортом, узнают историю своей семьи и создают поводы для семейной гордости. «ТопБЛОГ», «Мастерская новых медиа» открывают двери для тех, кто готов менять информационное поле и задавать тренды. «Флагманы образования» помогают будущим педагогам расти профессионально, а «Профразвитие» – это старт для молодых специалистов в любых областях. Мы даём шанс проявить себя в «Национальной технологической олимпиаде», «Моей стране – моей России», «КАРДО» и других проектах. На президентской платформе можно найти единомышленников, получить грант, стажировку или работу мечты. Главное – верить в себя и действовать! Пусть этот День молодёжи станет для вас новым стартом. Мечтайте масштабно, действуйте смело, а мы будем рядом, чтобы поддержать ваши начинания», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Одним из главных событий программы стал открытый диалог «Гордость – выбор быть собой» с участником СВО, кавалером «Ордена Мужества», участником программы «Твой Герой» Роспатриотцентра, а также программы «Время Героев» Анатолием Катковым. Он рассказал о том, что нашёл новое призвание и продолжает служить людям, и обсудил с гостями мероприятия тему гордости за страну и за выбор.

Для гостей был организован показ видеоролика «Юности Граница – Брянские фронтовые письма», созданного при поддержке Движения Первых и Института развития интернета. По сюжету 10-летний Артем Чеснов из города Фокино Брянской области, переживающий за солдат на фронте, написал на листе бумаги свои пожелания и отправил в зону специальной военной операции. Они настолько тронули защитников Отечества, что в скором времени он получил ответное послание с благодарностью. Сегодня Артем вместе с друзьями развернул целую «фронтовую почту», которая стала важным каналом общения между детьми России и солдатами спецоперации.

Проект «СпортТрек» при поддержке социального проекта «Звездный десант» провёл для гостей площадки открытую встречу с выдающимися спортсменами: олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Геленой Топилиной, игроком Континентальной хоккейной лиги Анселем Галимовым и Владимиром Агабабьяном, экс-тренером сборной России по баскетболу 3х3, выигравшей серебро Олимпиады в Токио. Спортсмены говорили о дисциплине, мотивации, своем профессиональном пути и наставников, повлиявших на них. В конце встречи гости получили автографы от спикеров и сделали с ними фото на память.

«Флагманы образования» провели панельную дискуссию «Герои в профессии», посвященную настоящему и будущему педагогики, роли учителя в обществе и новых образах героев через призму медиа. Изюминкой мероприятия стал мастер-класс телеведущего и продюсера Дмитрия Шепелева. Он выступил в роли «учителя у доски» и поделился с участниками тем, как грамотно и этично рассказывать о себе, своем деле и достижениях в инфополе.

Финалисты и победители Премии «Россия – страна возможностей» – генеральный директор ООО «Тьюбот» Станислав Розанов, кандидат медицинских наук, кардиохирург и генеральный директор ООО «Эксперт Опинион» Глеб Ким, заведующий лабораторией «Образовательный Форсайт» Академии психологии и педагогики Южного федерального университета Иван Панов, основатель и руководитель ИТ-компании «Кеды профессора» Константин Егошин, основатель и руководитель Бюро креативного инжиниринга «Аддитивка» Никита Востров – в рамках интерактивной сессии «Гордись своим будущим: молодёжные проекты на старте большого пути» раскрыли секреты запуска проектов в различных сферах. Гости узнали, как начать и развивать своё дело без идеальных условий, как собрать команду, привлечь финансирование, внедрить искусственный интеллект в свою жизнь и работу, а также смогли получить личную консультацию и приятные памятные подарки.

Проект «ТопБЛОГ» провёл открытую панельную дискуссию «Гордись собой: как личный бренд влияет на успех», ставшую частью программы «Пространства возможностей». В роли спикеров выступили амбассадоры проекта – инженер и научный блогер Егор Ржанов, спортивный автор Анна Смирнова и блогер Ирэн Рашен. Модератором встречи стала эксперт по коммуникациям, преподаватель РУДН и автор шоу «PR-прожарка» Анастасия Комиссарова. Вместе они обсудили, как личный бренд помогает формировать уверенность, преодолевать страх осуждения, превращать идеи в сильный медиапродукт и строить репутацию, способную открывать карьерные и личные возможности. Спикеры делились личными историями и секретами – о первых шагах без бюджета, выгораниях и восстановлении, поиске «своего стиля» и принятии ошибок как точки роста.

На площадке также прошла дискуссия от проекта «Профразвитие», где амбассадоры проекта обсудили ключевые шаги к профессиональному успеху и поделились секретами создания идеального цифрового портфолио, важность реальных кейсов и волонтерского опыта. Участники поделились историями успеха: Илья Зиновьев благодаря проекту прошел путь от волонтера до сотрудника форумной дирекции Росмолодежи, Анастасия Савчук из стажера в PR стала руководителем пресс-службы «Читай-города», а Даниил Манухин доказал, что гибкость и развитие в разных направлениях открывают путь к работе мечты. Эти примеры вдохновляют молодежь активно использовать возможности для профессионального роста.

На Дне молодёжи все активности программы поощрялись баллами проекта «Другое Дело». Участники получали их за посещение лекториев, выполнение просветительских заданий о проектах президентской платформы и другие активности. Накопленные баллы обменивали на призы от «Другого Дела» и Кавказ.РФ.

В рамках празднования Дня молодежи в 12 регионах России состоялись региональные этапы Международной конкурс-премии «КАРДО». Мероприятия прошли в Москве, Краснодарском и Алтайском краях, Томской, Новгородской, Сахалинской, Омской, Кировской, Смоленской, Владимирской, Оренбургской и Свердловской областях. Они подарили возможность молодым талантам проявить себя, вдохновить других и создать неповторимую атмосферу креативности и энергии на Дне молодежи.

Участники показали себя в разных направлениях уличной культуры и научились новому у наставников и единомышленников. Всего в соревнованиях приняло участие около 5 000 спортсменов из разных регионов России. Победители региональных этапов представят свои регионы на гранд-финале «КАРДО» в Ставрополе в августе этого года.

Яркие, зрелищные выступления в таких направлениях, как стрит-бол, воркаут, брейк-данс, BMX, скейтбординг, трюковой самокат, хип-хоп и других, вызвали огромный интерес у гостей Дня молодежи. Зрителями стали порядка 400 000 человек.

Мероприятия платформы стали яркой частью масштабного фестиваля «Знай, люби, гордись, приумножай», организованного Росмолодежью совместно с Движением Первых, Обществом «Знание», президентской платформой «Россия – страна возможностей». Активности президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединены темой «Гордись», а основной площадкой празднования стал Национальный центр «Россия». Генеральными партнерами выступили Госкорпорация «Росатом» и Сбер.