В селе Пензятка дорога по улице Горьковская остается единственной без асфальта

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Жители села Пензятка Лямбирского района, где проживает более 1200 человек, обратились на прямую линию Президента РФ с просьбой заасфальтировать дорогу на улице Горьковской. Это единственная из девяти улиц села, не имеющая твердого покрытия.
Детям из многодетных семей ежедневно приходится добираться до школы и детского сада по разбитой грунтовке. По словам местных жителей, в период распутицы экстренные службы часто просто не могут доехать до их домов.
Не дождавшись помощи от муниципальных властей, сельчане собственными силами пытаются решить проблему – скидываются на покупку битого кирпича для отсыпки дороги. Последний раз, с каждого дома на улице сбрасывались в среднем по 1700 рублей.
Однако такие меры помогают лишь временно и не решают проблему кардинально. Местные жители в 2014 году даже сбрасывались на разработку проектной документации для асфальтовой дороги, но она так и не появилась, а проект сейчас уже устарел.
Представители Народного фронта в РМ обратились в администрацию Лямбирского района с просьбой обратить внимание на проблему сельчан с улицы Горьковской, и принять меры по исправлению ситуации.
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