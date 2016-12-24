Артём Здунов встретился с руководителем саранского Комбината теплоизоляционных изделий

Глава Мордовии Артём Здунов 30 июня провел рабочую встречу с генеральным директором Комбината теплоизоляционных изделий (КТИ) Александром Гурьяновым. Обсуждались вопросы, связанные с развитием производства, налаживанием новых рынков сбыта.



Саранский комбинат теплоизоляционных изделий – одно из старейших предприятий республики, с 1960 года оно занимается производством материалов для теплоизоляции. С линий комбината сходят минеральные плиты и прошивные маты – вся эта продукция подходит для частного и промышленного применения, энергетического комплекса.



Руководитель производства отметил, что продукция постоянно совершенствуется, чтобы быть конкурентоспособной на рынке. В рамках внутриреспубликанской кооперации предприятие поставляет свою продукцию на площадки строительства и капремонта соцобъектов, которые ведутся в Мордовии в рамках нацпроектов и госпрограмм. По итогам прошлого года завод показал уверенный рост производственных показателей, в том числе по среднемесячной заработной плате.



Глава региона поинтересовался кадровой составляющей. На предприятии в основном трудятся мужчины – работа непростая, специальности редкие. Комбинат активно набирает работников, предоставляет им обучение на базе Алексеевского индустриального техникума, после чего стажировку будущие специалисты проходят уже на предприятии.



Артём Здунов поддержал настрой руководства предприятия на развитие производства и расширение рынков сбыта, отметив, что со стороны республики в этом направлении будет оказана максимальная помощь.