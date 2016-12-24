Президент России наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» двух жительниц Мордовии

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Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена:

- директор по инвестиционному развитию акционерного общества «Биохимик» Татьяна Николаевна Лысова. 

Указом Президента Российской Федерации за активную общественную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени  награждена:

- председатель Мордовской республиканской общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Марина Ивановна Пуряева.

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