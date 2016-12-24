В Мордовии запустили пилотный проект «Начни с себя»

Мордовия всесторонне подключилась к решению главной задачи, поставленной Президентом России по народосбережению и улучшению демографической ситуации. В регионе дан старт пилотному проекту «Начни с себя» - он направлен на снижение массы тела и профилактику рисков сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета у людей с ожирением. Реализацию совместного проекта республики, группы компаний «Промомед» и Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева обсудили на встрече Главы Мордовии Артёма Здунова с директором «НМИЦ терапии и профилактической медицины», главным внештатным специалистом по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксаной Драпкиной.

«Сейчас мы все боремся за то, чтобы люди жили дольше, были здоровыми, чтобы рожали больше детей. Человек – основное наше богатство! Название программы очень хорошее – «Начни с себя», - отметил Глава Мордовии Артём Здунов. - Любая профилактика и диспансеризация дает возможность поправить здоровье, улучшить качество жизни. На это направлен еще один пилотный проект, к которому подключается Мордовия - по созданию в республике центров активного долголетия. Мы полагаемся на ваш опыт, Оксана Михайловна, будем действовать активно. Спасибо за внимание к нам, для нас это очень ценно!»

Оксана Драпкина подчеркнула важность этого проекта, ведь здоровый образ жизни – это 70 % успеха на пути к здоровому долголетию: «Привычки населения управляют смертностью. Если убрать пять основных факторов риска можно снизить общую смертность на 39 %. Отказ от курения, злоупотребления алкоголем, употребление в сутки 400 граммов овощей и фруктов, наличие физических нагрузок и контроль за использование в пищу соли могут существенно повлиять на самочувствие человека и продлить его жизнь. Вместе с тем, правильное питание и движение – драйверы отсутствия ожирения. Если взять под контроль факторы риска и, как следствие, ожирение – это будет серьезным трендом в сторону здорового долголетия жителей республики и страны».

Работа продолжится также в рамках федеральных проектов «Здоровое долголетие» и «Здоровье для каждого» в центрах активного долголетия. Такой центр в перспективе появится и в Мордовии.

Первыми участниками пилотного проекта «Начни с себя», станут медицинские работники. Оксана Драпкина отметила, что врач на собственном примере должен показывать, как важно заботиться о себе. Передавать эти знания пациентам и сопровождать его на пути исключения факторов риска.

«Выступить партнером республиканской программы «Начни с себя» - большая честь для ПАО «Промомед». Ключевой эффект проекта - здоровое долголетие нашего общества и снижение экономического бремени, которое заключается в смещении фокуса с дорогостоящего «тушения пожаров» на их предотвращение. Каждый предотвращенный инсульт, инфаркт или случай диабета – это спасенная жизнь и сэкономленные миллионы бюджетных средств на лечение и реабилитацию. Программа «Начни с себя» – это инвестиция в здоровое будущее, в здоровое долголетие граждан Мордовии», - поддержал председатель Совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.

В рамках визита в Мордовию Оксана Драпкина также побывала на заводе «Биохимик» группы компаний «Промомед», а также в Федеральном центре развития биотехнологий и медицины, открытом на базе МГУ им. Н.П. Огарева при поддержке «Промомед». Задача центра – локализовать разработки и обеспечить полный цикл производства новых биотехнологических препаратов в России, в том числе для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.