Артём Здунов принял участие в совещании Минтранса России по внедрению принципов семейноцентричности в отрасли

Вопросы внедрения принципов семейноцентричности организациями транспортного комплекса обсудили 9 июня на совещании Министерства транспорта РФ под председательством руководителя ведомства Романа Старовойта. В работе заседания в формате видеоконференцсвязи принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Президент страны уделяет огромное внимание теме демографии. Также демографическая политика и народосохранение – приоритетное направление в работе Правительства РФ. С этой тематикой связаны практически все национальные цели развития Российской Федерации.

«Отраслевая интеграция семейноцентричности − это не просто инициатива, а важнейший шаг к созданию комфортной и внимательной к семьям среды. Уверен, что совместными усилиями мы можем создать благоприятные условия и атмосферу, в которой каждая семья почувствует, что её ценят и поддерживают»,- сказал Роман Старовойт.

Было отмечено, что работа по поддержке семей с детьми ведется не только внутри отрасли, но и для всей страны.

По вопросам поддержки семейноцентричености в организациях транспортного комплекса выступили заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Артур Ниязметов, заместитель Председателя Госдумы Анна Кузнецова, первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, член Совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Роман Старовойт поблагодарил за участие в совещании председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Артёма Здунова и предоставил ему слово для выступления.

Глава Мордовии отметил, что вся страна сейчас выполняет прямое поручение Президента России по улучшению демографической обстановки. «Все должно быть пронизано этой темой. На каждом этапе мы должны видеть отношение государства и общества к семье, семьи с детьми должны быть непререкаемым авторитетом, - сказал Артём Здунов. – Сейчас у всех регионов свои подходы к предоставлению мер поддержки в транспортной сфере, но должен появиться единый стандарт – это касается покупки семьями билетов в одном купе, поездок в такси, возможности путешествовать с детьми, в том числе в формате автотуризма. Важны единые требования к перевозчикам по перевозке детей, предоставлению бесплатного проезда в общественном транспорте, безопасности. Сегодня было отмечено, что почти 6 миллионов человек работают в отрасли транспорта и дорожного хозяйства, но ведь мы оцениваем еще и тех, кому предоставляются услуги – а это вся страна».

Министр транспорта РФ подчеркнул готовность ведомства принимать самое активное участие в работе комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья».

Представители крупнейших транспортных компаний страны (РЖД, Аэрофлот и Автодор) рассказали о доступности перевозок и обслуживании семей с детьми. Заместитель Министра транспорта России Андрей Никитин обозначил предлагаемые меры по поддержке семейноцентричности в организациях транспортного комплекса.