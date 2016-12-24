Поздравление Главы Мордовии с Днём города Саранска

«Он - наш Герой!»
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Уважаемые жители и гости Саранска!
От всей души поздравляю вас с 384-летием столицы Мордовии - города Саранска!
Наш Саранск - уютный, современный и гостеприимный город. Здесь живут, учатся, работают, растят детей очень талантливые, трудолюбивые и мудрые люди. У города своя богатая история, а его уроженцы - настоящие герои и патриоты, внесшие вклад в развитие республики и страны.
Из года в год Саранск преображается - растут новые жилые комплексы, появляются благоустроенные общественные пространства, обновляются школы и детские сады. Наша столица на высоком уровне проводит масштабные мероприятия и спортивные соревнования. По праву стала признанным туристским центром, местом притяжения гостей со всей страны и зарубежья. Уверен, вместе мы сможем сделать наш город лучше для будущих поколений!
С Днём рождения, наш любимый Саранск! Мира, счастья и добра!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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