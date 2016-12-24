Поздравление Главы Мордовии с Днём России

«Сильные идеи открывают новые возможности»
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Уважаемые жители Мордовии! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днём России!
Этот день символизирует глубокую любовь и благодарность к Родине, которые с детства живут в наших сердцах. Он напоминает об истории, силе и величии страны. Мы гордимся многонациональной культурой, наследием и достижениями Отечества, чувствуем ответственность за будущее России.
Мордовия - часть Великой Державы. Каждый из нас вносит свой вклад в её развитие, продолжая и приумножая традиции предков. Мы заботимся о сохранении наших ценностей, передаём их детям и внукам, укрепляем связь поколений. Сегодня защитники Родины, как и их деды и прадеды, стоят на страже интересов России. Гордимся их мужеством и ждём с Победой!
С праздником, дорогие друзья! Россия на века остаётся сильной, единой, свободной и процветающей!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
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