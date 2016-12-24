Поздравление Главы Мордовии с Днём России

Уважаемые жители Мордовии! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с государственным праздником - Днём России!

Этот день символизирует глубокую любовь и благодарность к Родине, которые с детства живут в наших сердцах. Он напоминает об истории, силе и величии страны. Мы гордимся многонациональной культурой, наследием и достижениями Отечества, чувствуем ответственность за будущее России.

Мордовия - часть Великой Державы. Каждый из нас вносит свой вклад в её развитие, продолжая и приумножая традиции предков. Мы заботимся о сохранении наших ценностей, передаём их детям и внукам, укрепляем связь поколений. Сегодня защитники Родины, как и их деды и прадеды, стоят на страже интересов России. Гордимся их мужеством и ждём с Победой!

С праздником, дорогие друзья! Россия на века остаётся сильной, единой, свободной и процветающей!

Глава Республики Мордовия А. Здунов