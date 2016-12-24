В Доме Республики обсудили развитие легкой атлетики

Глава Мордовии Артём Здунов 11 июня провел рабочую встречу с исполнительным директором Всероссийской федерации легкой атлетики Борисом Ярышевским. Во встрече приняли участие министр спорта РМ Никита Ларьков, руководитель департамента развития регионов Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Зайцев, президент Федерации легкой атлетики РМ Михаил Храмов.

В Мордовии легкая атлетика входит в число базовых видов спорта, она очень популярна и востребована. «43 тысячи человек занимаются у нас легкой атлетикой, - отметил Артём Здунов. - Плюс мы дополнительно привлекаем людей к занятиям физкультурой через ГТО, «Шумбрат-зарядки». Семь тысяч человек занимаются легкой атлетикой профессионально, это серьезный результат для нашей республики».

В состав сборной команды Российской Федерации по легкой атлетике входят 50 мордовских спортсменов и 28 тренеров и специалистов. На всероссийских соревнованиях в этом году спортсмены сборной Мордовии завоевали 99 медалей (40 – золотых, 28 – серебряных, 31 – бронзовую). К примеру, на прошедшем в мае чемпионате и первенстве России по ходьбе мордовские спортсмены одержали победы на всех дистанциях.

«Спасибо за приглашение. Посетить вашу республику - это большое удовольствие, - сказал Борис Ярышевский. - Мы познакомились с вашей спортивной инфраструктурой, ключевыми объектами. Я увидел, что у нас много направлений для совместной работы».

Было отмечено, что у республики богатая спортивная инфраструктура, регулярно проводятся крупные всероссийские соревнования. При этом, как отметил Артём Здунов, часть инфраструктуры требует обновления, в том числе это касается спорткомплекса «Мордовия» и стадиона «Старт». На встрече обсудили планы по модернизации имеющихся объектов и их эффективному использованию.