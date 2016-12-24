В Мордовии бывшего помощника прокурора Лямбирского района заподозрили в серийных хищениях из супермаркета

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Ленинский районный суд Саранска согласился с доводами следствия и удовлетворил ходатайство об избрании в отношении 30-летнего бывшего помощника прокурора Лямбирского района республики меры пресечения в виде запрета определенных действий. Мужчина подозревается в серии краж продуктов из супермаркета.
Как следует из поступивших в суд материалов, бывший прокурорский работник «наследил» в магазине «Смарт» по ул. Б. Хмельницкого в Саранске. Он перемещался по торговому залу под видом добросовестного покупателя, складывал с витрин в корзину товары, расфасовывал покупки по отдельным пакетам и проходил к кассам самообслуживания.
Создавая перед персоналом магазина видимость законного приобретения продуктов и убеждаясь, что за его действиями никто не наблюдает, ловкий покупатель производил сканирование штрих-кодов на кассе только отдельных товаров - стоимостью не более 50 рублей. Другие же оставались без всякого сканирования и спокойно выносились из магазина без оплаты.
В деле фигурируют 7 эпизодов продуктовых хищений на общую сумму 52 154 рубля.
Постановление суда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде запрета определенных действий в законную силу не вступило.
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