В Мордовии бывшего помощника прокурора Лямбирского района заподозрили в серийных хищениях из супермаркета

Ленинский районный суд Саранска согласился с доводами следствия и удовлетворил ходатайство об избрании в отношении 30-летнего бывшего помощника прокурора Лямбирского района республики меры пресечения в виде запрета определенных действий. Мужчина подозревается в серии краж продуктов из супермаркета.

Как следует из поступивших в суд материалов, бывший прокурорский работник «наследил» в магазине «Смарт» по ул. Б. Хмельницкого в Саранске. Он перемещался по торговому залу под видом добросовестного покупателя, складывал с витрин в корзину товары, расфасовывал покупки по отдельным пакетам и проходил к кассам самообслуживания.

Создавая перед персоналом магазина видимость законного приобретения продуктов и убеждаясь, что за его действиями никто не наблюдает, ловкий покупатель производил сканирование штрих-кодов на кассе только отдельных товаров - стоимостью не более 50 рублей. Другие же оставались без всякого сканирования и спокойно выносились из магазина без оплаты.

В деле фигурируют 7 эпизодов продуктовых хищений на общую сумму 52 154 рубля.

Постановление суда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде запрета определенных действий в законную силу не вступило.