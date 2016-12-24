Молодежные активисты Народного фронта подарили жителям Саранска ленточки с российским триколором

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
В преддверии Дня России молодежные активисты Народного фронта организовали акцию, раздав жителям и гостям города ленточки в цветах государственного флага. Триколор, как символ единства, патриотизма и многонациональной дружбы народов нашей страны, стал главным атрибутом праздника.
Акция проводилась в оживленных местах города, где волонтеры дарили прохожим ленточки и рассказывали о значении Дня России. Этот праздник напоминает нам об общих ценностях, историческом пути и будущем, которое мы строим вместе.
«Для нас важно, чтобы каждый почувствовал свою сопричастность к этому дню. Триколор объединяет людей разных национальностей, культур и поколений, подчеркивая, что мы – один народ, одна страна» – отметил координатор молодежного крыла Народного фронта в РМ Антон Нырков.
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