Молодежные активисты Народного фронта подарили жителям Саранска ленточки с российским триколором

В преддверии Дня России молодежные активисты Народного фронта организовали акцию, раздав жителям и гостям города ленточки в цветах государственного флага. Триколор, как символ единства, патриотизма и многонациональной дружбы народов нашей страны, стал главным атрибутом праздника.

Акция проводилась в оживленных местах города, где волонтеры дарили прохожим ленточки и рассказывали о значении Дня России. Этот праздник напоминает нам об общих ценностях, историческом пути и будущем, которое мы строим вместе.

«Для нас важно, чтобы каждый почувствовал свою сопричастность к этому дню. Триколор объединяет людей разных национальностей, культур и поколений, подчеркивая, что мы – один народ, одна страна» – отметил координатор молодежного крыла Народного фронта в РМ Антон Нырков.