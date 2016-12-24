«Сотку, пойдет?»: В Мордовии нетрезвый водитель предложил инспектору ДПС взятку в 100 тысяч рублей

По информации МВД по РМ, 4 июня в Темниковском районе на автодороге «с.Аксел-с.Матвеево» инспекторы ДПС остановили автомобиль «ИЖ «Ода»» без государственных регистрационных знаков. Проведенным освидетельствованием у водителя было установлено состояние опьянения (1 мг/л).

Чтобы разойтись без всяких протоколов автомобилист предложил инспектору ДПС взятку в 100 тысяч рублей. Неоднократные предупреждения полицейского об уголовной ответственности за такие коррупционные инициативы мужчина игнорировал и убеждал взять деньги.

В результате, на место была вызвана следственно-оперативная группа. На нетрезвого водителя составили несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В свою очередь, материалы проверки по факту покушения на дачу взятки отправятся в следственные органы для принятия процессуального решения.