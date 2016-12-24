Саранскому дворнику дали 8 лет строгого режима за разбойное нападение на незнакомую женщину

В столице Мордовии дворник одного из домоуправлений города выслушал приговор суда за разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

Утром 11 февраля этого года в дежурную часть саранского отдела полиции поступило сообщение от медиков, что с улицы в больницу доставлена женщина с проникающим ножевым ранением.

Следственно-оперативная группа МВД по РМ в сжатые сроки установила личность виновного в разбойном нападении. Им оказался дворник одного из домоуправлений города 63-летний Нефедов. Он был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Было установлено, что тем утром он успел заправиться спиртным и пошел убирать снег на обслуживаемой территории. Увидев в районе школы №30 ранее незнакомую ему женщину, дворник решил завладеть находящейся при ней сумкой - его интересовали деньги и ценные вещи.

Догнав прохожую, он несколько раз ударил ее в грудь ножом, которым очищает от наледи бордюры, отобрал сумку и скрылся. Добычей налетчика стал мобильный телефон, который он не смог разблокировать и выбросил, а также денежные средства в размере 11 тысяч рублей.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Медики установили, что у пострадавшей повреждено легкое и один из клапанов сердца, женщине провели экстренную операцию и сохранили жизнь.

При избрании меры пресечения обвиняемый не отрицал свою причастность к преступлению. До суда дворника содержали в СИЗО. По приговору ему назначили 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.