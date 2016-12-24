«Герои среди СВОих» выходят на финишную прямую

Совсем скоро более 50 участников региональной программы «Герои среди СВОих» приступят к обучению в МГУ им. Н.П. Огарева. Проходить оно будет в очном и дистанционном форматах. Ветеранов СВО ожидают четыре модуля лекций, мастер-классов, экскурсий и практических занятий.

«Программа будет практико-ориентирована, чтобы слушатели получили максимум практических навыков для работы на государственной и муниципальной службе», - сказала проректор по учебной работе МГУ им. Н.П. Огарева Елена Заварюхина.

К программе будут привлечены наставники от Администрации РМ и Правительства РМ, муниципальных органов. Теоретическая часть для всех одинаковая, а вот практическая индивидуальная, в зависимости от интересов обучающихся. Кроме того, для ветеранов и участников СВО организуют выездные сессии, экскурсии, посещение культурных и спортивных мероприятий.

Завершится обучение экзаменами в формате теста, который пройдёт на платформе «Россия - страна возможностей». Каждый выпускник по окончании обучения сможет выбрать приоритетное для себя направление деятельности.