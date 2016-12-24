«Герои среди СВОих» выходят на финишную прямую

«Относиться к делу с душой»
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
Совсем скоро более 50 участников региональной программы «Герои среди СВОих» приступят к обучению в МГУ им. Н.П. Огарева. Проходить оно будет в очном и дистанционном форматах. Ветеранов СВО ожидают четыре модуля лекций, мастер-классов, экскурсий и практических занятий.
«Программа будет практико-ориентирована, чтобы слушатели получили максимум практических навыков для работы на государственной и муниципальной службе», - сказала проректор по учебной работе МГУ им. Н.П. Огарева Елена Заварюхина.
К программе будут привлечены наставники от Администрации РМ и Правительства РМ, муниципальных органов. Теоретическая часть для всех одинаковая, а вот практическая индивидуальная, в зависимости от интересов обучающихся. Кроме того, для ветеранов и участников СВО организуют выездные сессии, экскурсии, посещение культурных и спортивных мероприятий.
Завершится обучение экзаменами в формате теста, который пройдёт на платформе «Россия - страна возможностей». Каждый выпускник по окончании обучения сможет выбрать приоритетное для себя направление деятельности.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»