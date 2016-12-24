Поздравление Главы Мордовии с Пушкинским днём России и Днём русского языка

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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Пушкинским днём России и Днём русского языка!
Александр Сергеевич Пушкин - величайший поэт всех времён. Его строки стали частью нашего национального самосознания, а творчество - связующей нитью между поколениями и народами.
Пушкин заложил основы современного литературного языка, искусно сочетая книжный стиль с живой речью. Русский язык стал культурным богатством и духовным наследием нашего народа. Сегодня он объединяет миллионы людей разных национальностей, вероисповеданий и традиций.
Спасибо всем, кто поддерживает у молодёжи интерес к чтению! Пусть наследие великого поэта вдохновляет нас на добрые дела и любовь к родному языку!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
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