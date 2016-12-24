Поздравление Главы Мордовии с Пушкинским днём России и Днём русского языка

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Пушкинским днём России и Днём русского языка!

Александр Сергеевич Пушкин - величайший поэт всех времён. Его строки стали частью нашего национального самосознания, а творчество - связующей нитью между поколениями и народами.

Пушкин заложил основы современного литературного языка, искусно сочетая книжный стиль с живой речью. Русский язык стал культурным богатством и духовным наследием нашего народа. Сегодня он объединяет миллионы людей разных национальностей, вероисповеданий и традиций.

Спасибо всем, кто поддерживает у молодёжи интерес к чтению! Пусть наследие великого поэта вдохновляет нас на добрые дела и любовь к родному языку!

Глава Республики Мордовия А. Здунов