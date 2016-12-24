«Пусть герои живут в наших сердцах!»

В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО

Накануне Дня Великой Победы в городе Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим при исполнении служебного воинского долга в ходе СВО. В церемонии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

«Открываем сегодня эту стелу, помня о том, что 80 лет назад завершилась самая кровопролитная война. Наши деды отстояли наши традиционные ценности, нашу Родину. Сейчас мы опять бьемся с фашистами, не даем в обиду русский мир. Эта война коснулась абсолютно всех, - подчеркнул руководитель республики. - Сегодня мы увековечим память тех, кто ушел на фронт и не вернулся - отдал самое ценное, свою жизнь. В каждой надписи этой стелы - судьба конкретного человека, конкретной семьи! Передайте своим детям, что наши бойцы отдали свои жизни по-геройски. Для нас важно, чтобы они жили в наших сердцах! Вечная память нашим героям!»

Глава Мордовии поблагодарил всех, кто помогает фронту – это, в том числе, бизнес, Мордовское землячество. Отдельные слова благодарности - почетному гражданину Ковылкинского района Егору Сорокину, который лично занимался созданием мемориала.

Ветеран специальной военной операции Иван Латышев отметил: «Наши братья отдавали свои жизни не за ордена, не за звания. Они отдавали их за нас с вами, за нашу счастливую, долгую и спокойную жизнь. За наших детей - чтобы они никогда не узнали, что такое война. Многих из этих ребят я знал лично, с ними делил хлеб, окоп за ленточкой - это простые ребята, которые жили среди нас. Сейчас я говорю за всех нас: мы обещаем не забыть ни одного имени, ни одной фамилии. Мы будем жить и работать так, чтобы они могли гордиться нами, мы никогда их не посрамим. Вечная слава героям, которые остались верными своей присяге - они остались воинами до конца!»

Мама погибшего участника СВО Валентина Хлынцева поблагодарила руководство республики за сохранение памяти бойцов, погибших в зоне СВО, за поддержку их семей и родных: «Наши сыновья живы, пока жива память о них. Слава России, слава воинам России!»

Памятную стелу открыли Глава республики Артём Здунов, глава Ковылкинского района Игорь Бутяйкин, отец погибшего участника спецоперации Николай Тришин и мама погибшего бойца Людмила Солдатова. Вечный огонь у стелы зажгли ветераны СВО Иван Латышев и Евгений Тиков. Участники мероприятия, среди которых собралось много юнармейцев и кадетов из школ района, возложили цветы к стеле. Память героев Родины почтили минутой молчания.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий провел чин освящения мемориала. «Мы с вами - сыновья победителей и продолжатели их Победы, а значит, мы патриоты нашей Родины», - сказал он.

Герои будут всегда с нами - в наших сердцах, в памяти наших детей, внуков и правнуков!