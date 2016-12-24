Поздравление Главы Мордовии с праздником Курбан-байрам

Социум

Уважаемые жители Мордовии! 

Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Курбан-байрам!

Главные ценности мусульманского праздника - милосердие, щедрость души, забота о ближних. Эти нравственные ориентиры служат прочным основанием для мира и единства в нашем регионе.

В Мордовии в добрососедских отношениях живут представители разных народов и вероисповеданий. Мусульманские общины участвуют в общественной жизни республики, вносят свою лепту в укрепление межконфессионального мира, активно поддерживают защитников нашей Родины и их семьи. Вместе мы трудимся на родной земле, развиваем экономику, сохраняем историю и многогранную культуру Мордовии.

Дорогие друзья! Желаю всем здоровья, счастья, мира и благополучия!

 

Глава Республики Мордовия                                                              А. Здунов

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