В Саранске с 1 сентября вводят новый маршрут общественного транспорта Юго-Запад-Светотехстрой

Об этом в телеграм сообщил и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.

Маршрут напрямую свяжет Юго-Запад и Светотехстрой, минуя центр города. Его введение связано с множеством обращений от жителей Саранска.

«Маршруты общественного транспорта в этом направлении шли через центр, что занимало больше времени и не всегда было удобно, особенно в вечерние часы. Один только 14-й маршрут не справлялся с пассажиропотоком», - отметил Батыр Эмеев.

По просьбам горожан с 1 сентября начнет работу маршрут №2 «МП Горэлектротранс – ул. Веселовского».