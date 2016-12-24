В Саранске с 1 сентября вводят новый маршрут общественного транспорта Юго-Запад-Светотехстрой

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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
Об этом в телеграм сообщил и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.
Маршрут напрямую свяжет Юго-Запад и Светотехстрой, минуя центр города. Его введение связано с множеством обращений от жителей Саранска.
«Маршруты общественного транспорта в этом направлении шли через центр, что занимало больше времени и не всегда было удобно, особенно в вечерние часы. Один только 14-й маршрут не справлялся с пассажиропотоком», - отметил Батыр Эмеев.
По просьбам горожан с 1 сентября начнет работу маршрут №2 «МП Горэлектротранс – ул. Веселовского».
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Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
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