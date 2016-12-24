«Слава народу-победителю!» - Мордовия отмечает День Победы

9 мая в Саранске и районах республики прошли мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На площади Победы состоялся торжественный митинг, почтить подвиг воинов-победителей пришли около 15 тысяч горожан и гостей столицы.

«Уважаемые фронтовики, ветераны, товарищи офицеры, военнослужащие, дорогие земляки! Поздравляю вас с 80-летием Великой Победы нашего народа над фашизмом! – сказал Глава Мордовии Артём Здунов. - Слова «Победный май» знакомы каждому с рождения, вписаны в судьбу каждого человека, каждой семьи. Эта Победа дала нам жизнь. Наш святой долг - помнить и хранить память о том, какой ценой она досталась. Это достояние нашего народа, гордость за его прошлое, опора в настоящем и вера в будущее. Земной поклон вам, дорогие ветераны, герои Великой Отечественной, труженики тыла, творцы Победы!

Более 240 тысяч сыновей и дочерей Мордовии ушли на битву с врагом. Среди них полководцы и рядовые, летчики и танкисты, связисты, пехотинцы, разведчики и моряки, партизаны и медсёстры. Подвиг народа был совершен и на суровом трудовом фронте, столь необходимом для нашей Победы. Примером невероятной силы духа и самоотверженности стал подвиг строителей Сурского рубежа. Сегодня у Вечного огня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Кто не дождался своих родных. Вспоминаем тех, кто не дожил до мая 1945 года и до сегодняшнего дня. Вечная им память! Вечная слава героям Великой Отечественной войны! Прошу почтить память павших минутой молчания. Сегодня и всегда они – рядом, среди нас. Посмотрите внимательнее на семейные фотографии. На лица своих детей и внуков. Как часто мы говорим: «Характер твердый, как у деда, а взгляд милый, как у бабушки». Вот почему так важны для нас образы наших ушедших героев в «Бессмертном полку». Мы неразделимы с поколением победителей. Год Защитника Отечества, учрежденный нашим Президентом в честь героизма предков и их наследников – участников специальной военной операции, особенно подчеркивает эту связь и преемственность поколений. К сожалению, фашизм пытается переродиться. В новой военной и - что самое опасное – идеологической форме. Именно поэтому наши ребята с честью продолжают правое дело дедов и прадедов в рамках специальной военной операции. Спасибо вам за то, что крепко держите в своих руках знамя Великой Победы! Вами гордится, вас поддерживает вся Мордовия, вся наша большая страна!

От души благодарю всех жителей Мордовии за бескорыстную помощь ребятам, которые находятся сейчас в зоне СВО, за помощь их семьям. Будем помнить, что День Победы – это праздник торжества жизни. Как и Воскресение Господне, 9 Мая – священный праздник победы жизни над смертью, который не разъединяет, а объединяет людей, поколения, народы – независимо от вероисповедания, национальности и политических взглядов. Поколение Победителей оставило нам в наследство великую страну и бесценные уроки истории. Давайте делать всё, чтобы наши потомки так же гордились нами. Во имя павших за Победу, ради живых, во имя новых жизней! Слава советскому солдату! Слава народу – победителю! С праздником Великой Победы!»

К участникам митинга обратился ветеран Великой Отечественной войны Семен Захарович Деваев. «Дорогие соотечественники! От всего сердца, горячо поздравляю вас с великим праздником Победы – самым большим праздником народов нашей страны. Мне 94 года. Когда началась война, мне было 10 лет. Я, как и все подростки, включился в работу в колхозе вместо ушедших на войну отцов и старших братьев. Мы работали самоотверженно, часто в ночную смену, и мы гордились, радовались, что нам удается помочь нашей стране в борьбе с фашизмом. Я хорошо помню все трудности и победы. До сих пор в моей душе живет надежда, что никогда подобное у нас не повторится, что враг никогда не переступит наших границ. Я уверен, что мы победим!» - сказал он.

С праздником Победы участников митинга поздравил также участник специальной военной операции Андрей Наумкин. «В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободивших мир от фашизма, - сказал он. - Мы знаем, какой ценой далась Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины. Сегодня наши боевые товарищи – участники специальной военной операции – продолжают славные традиции предков, отстаивают рубежи Родины точно так же, как наши деды и прадеды. Их мужество и героизм – это продолжение славной истории русского воинства. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто не вернулся с полей сражений, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, кто защищает ее сейчас. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах. Победа будет за нами!»

К монументу воинам - уроженцам республики, погибшим в годы Великой Отечественной войны, были возложены цветы.

А затем состоялся парад, посвященный 80-летию Великой Победы. Торжественным маршем по площади Победы прошли военнослужащие, парадные расчеты Главного управления МЧС России по РМ, Росгвардии, участники и ветераны СВО, курсанты военного учебного центра МГУ имени Н.П. Огарева, кадеты и юнармейцы. А замкнули колонну совсем юные участники парада - воспитанники дошкольных учреждений города.

Также по площади вместе со Знаменем Победы прошли участники акции «Портрет героя».

Слава народу-победителю! С праздником Великой Победы!