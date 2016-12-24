В социально-значимые учреждения Мордовии поставляли молочную продукцию с признаками фальсификации

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Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области особое внимание уделяет контролю качества и безопасности пищевых продуктов, используемых для приготовления блюд в социально-значимых учреждениях.
По данным ведомства, в течении 5 месяцев этого года проводился отбор проб в 14 социально-значимых учреждениях республики (школы, детские сады, больницы, интернаты). На исследования были взяты 34 пробы животноводческой продукции.
В 4 пробах от общего количества были обнаружены несоответствия по показателям качества и безопасности. Обнаружены признаки фальсификации молочной продукции растительными жирами, говяжьим жиром, трансглутаминаза в твороге и остаточные количества лекарственных препаратов в сосисках.
Производители, направившие свою продукцию в социально-значимые учреждения с отклонениями по качеству, находятся на территории Мордовии, Нижегородской и Рязанской областей.
По всем фактам Управлением к административной ответственности привлечено 3 производителя небезопасной пищевой продукции.
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