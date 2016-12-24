Жители Мордовии по «милости» мошенников за одни сутки лишились более 5 миллионов рублей

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Как сообщает МВД по РМ, накануне в органы внутренних дел Мордовии обратились восемь человек, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма причиненного ущерба составила 5 миллионов 470 тысяч рублей.
370 тысяч лишился 31-летний учитель в Ардатовском районе, который планировал заработать на инвестировании.
350 тысяч рублей перечислил аферистам 51-летний заводчанин в Рузаевке под предлогом невозбуждения в отношении него уголовного дела. Еще один 37-летний рабочий потерял 30 тысяч рублей, пытаясь получить заем в микрофинансовой организации.
97 тысяч рублей перевел злоумышленникам безработный житель Саранска при покупке двигателя в интернете.
Остальную сумму в размере более 4 миллионов 600 тысяч рублей под предлогом перечисления сбережений на безопасный счет лишились пять потерпевших: саранская студентка, пенсионер, начальник отдела компании, индивидуальный предприниматель из Ичалок и пожилая женщина из Рузаевки.
В МВД отмечают, что в настоящий момент по фактам хищений денежных средств возбуждены уголовные дела.
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