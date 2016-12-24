Жители Берсеневки вынуждены каждый год собирать деньги на обустройство дорог на двух улицах

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На прямую линию Президента РФ поступило обращение от жителей села Берсеневка Лямбирского района с жалобой на отсутствие дорог на улицах Радаева и Северная.
Выехавшие на место представители Народного фронта в РМ пообщались с местными жителями и выяснили, что дорожное покрытие здесь никогда не обустраивалось. Люди вынуждены своими силами и за свой счет решать проблему: каждую весну они собирают по несколько тысяч рублей с каждого дома, чтобы засыпать ямы и колеи. Около домов здесь лежат целые насыпи щебенки для оперативных работ.
Несмотря на многочисленные обращения в районную Администрацию, ситуация годами не меняется, а все жалобы заканчиваются формальными отписками с указанием на отсутствующие денежные средства на благоустройство.
Народный фронт в РМ призывает администрацию Лямбирского муниципального района заняться решением многолетней проблемы и привести дорогу в нормативное состояние.
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