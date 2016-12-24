В Саранске за покушение на сбыт крупной партии мефедрона под суд пойдут трое граждан Узбекистана

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В столицу Мордовии уроженцы среднеазиатской республики прибыли в феврале этого года на арендованном автомобиле. В криминальную задачу иностранцев входило размещение закладок с наркотой на территории республики.
По информации МВД по РМ, двоих молодых людей и девушку сотрудники УНК становили около подъезда дома по улице Веселовского в Саранске. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у граждан Узбекистана 165 свертков, обмотанных изоляционной лентой. Проведенным исследованием было установлено, что так было упаковано наркотическое средство мефедрон общей массой свыше 312 гр.
В ходе дознания выяснилось, что иностранцы выполняли роль закладчиков. По пути из Санкт-Петербурга они забрали из указанного им тайника в Московской области уже расфасованный по розничным дозам «товар».
В Мордовии они должны были организовать закладки с мефедроном для непосредственного сбыта потребителям. В качестве метки для оперативного обнаружения наркотиков фигуранты планировали использовать жестяные банки с лимонадом.
До суда всем троим была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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