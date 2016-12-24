В Мордовии летние оздоровительные лагеря в этом году посетят свыше 30 тысяч детей

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Эта цифра была озвучена на состоявшемся сегодня совещании по обеспечению безопасности детей в период летней оздоровительной компании, прошедшем под руководством депутата Государственной Думы РФ Василия Пискарева и начальника Главного управления МЧС по РМ Сергея Репина.
Представители министерств и ведомств рассмотрели вопросы общей и пожарной безопасности, эпидемиологической обстановки в детских летних оздоровительных учреждениях.
В этом году для школьников Мордовии свои двери распахнут 396 лагерей. Руководитель Управления Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова рассказала о проведенных инспекиях: «Мы проверили как пришкольные, так и загородные лагеря. Можно сказать, что все учреждения успешно прошли проверку и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, два лагеря еще находятся на контроле, поскольку проверка еще не завершена».
Василий Пискарев предложил всем заинтересованным лицам совершить совместную поездку в лагерь: «Важно самим убедиться уже в процессе отдыха детей, что все хорошо. Спросим наших ребят об их впечатлениях и, конечно, в очередной раз проверим, как обеспечена безопасность нашего подрастающего поколения».
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