В Доме Республики обсудили реализацию региональной госпрограммы по противодействию коррупции

4 июня под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова прошло заседание региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

«Сегодня обсудим ряд вопросов: проанализируем выполнение мероприятий республиканской госпрограммы по противодействию коррупции, оценим результаты социологического исследования, поговорим о мерах антикоррупционного воспитания учащихся», - обозначил темы для обсуждения руководитель региона.

Министр юстиции Мордовии Сергей Конычев рассказал, что в рамках госпрограммы в течение года со служащими республики проводились круглые столы, семинары и консультации. Активная работа ведется по устранению коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах, информирование населения и бизнес-сообщества по теме противодействия коррупции. В целом руководитель ведомства обозначит положительную динамику по результатам реализации региональной госпрограммы по итогам минувшего года.

Директор научного центра социально-экономического мониторинга Любовь Курышова представила результаты социологического исследования среди жителей региона. По их восприятию проблемными в плане коррупции остаются сферы коммунального хозяйства, дорожного движения и отдельные медицинские учреждения. Вместе с тем, за минувший год, например, в сфере взаимодействия с ГИБДД количество случаев коррупции снизилось в разы. Этим направлениям по поручению Главы республики будет уделено особое внимание.

Из положительных тенденций – в большинстве своем жители региона осуждают факты коррупции. Между тем, по результатам опроса те, кто сам имеет опыт дачи взятки, более терпимо относится к этому явлению. В целом же, в прошлом году лишь 14 % опрошенных давали взятку – с 2020 года этот показатель снизился вдвое.

«Большой блок мероприятий проводим с должностными лицами – категорией, которая подвержена коррупционным проявлениям. Будем активнее работать с теми, кто культивирует мысль о даче взятки ради решения своего вопроса», - подчеркнул Руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовии Булат Хайрутдинов.

Министр образования РМ Елена Солдатова рассказала, что с подрастающим поколением антикоррупционное воспитание ведется на уроках обществознания, истории, «Разговоры о важном», а также в рамках внеучебной деятельности. Обсуждение темы проходит и на родительских собраниях в школах, учреждениях СПО. Кроме того, ведется мониторинг информации о фактах коррупции в учреждениях образования в социальных сетях и родительских сообществах.

Глава Мордовии особое внимание уделил вопросу сбора средств родителями в школах. Елена Солдатова пояснила, что не должно вызывать опасений, если это делается в рамках работы попечительских советов и на добровольной основе. Артём Здунов поручил: в противном случае, а именно при принудительном сборе средств, реагировать нужно незамедлительно.