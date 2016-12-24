Поздравление Главы Мордовии со Всемирным днём окружающей среды и Днём эколога

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со Всемирным днём окружающей среды и Днём эколога!

Этот праздник напоминает нам о важности сохранения природы. Мы обязаны сберечь для будущих поколений красивейшие уголки Мордовии - заповедник, национальный парк, живописные леса, реки и озёра. Развитие промышленности должно идти рука об руку с бережным отношением к окружающей среде, рациональным использованием ресурсов и поддержанием природного баланса.

В Мордовии мы проводим большую работу – рекультивируем свалки, восстанавливаем леса, проводим экологические акции. У нас много неравнодушных и инициативных людей, наша молодёжь активно вовлечена в природоохранную деятельность. Вместе у нас всё получится!

Дорогие друзья! Желаю вам благополучия и неиссякаемой энергии для новых достижений.

Глава Республики Мордовия А. Здунов