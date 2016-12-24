Поздравление Главы Мордовии со Всемирным днём окружающей среды и Днём эколога

«Мордовия – за органическую продукцию и здоровое питание!»
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Дорогие друзья!
Поздравляю вас со Всемирным днём окружающей среды и Днём эколога!
Этот праздник напоминает нам о важности сохранения природы. Мы обязаны сберечь для будущих поколений красивейшие уголки Мордовии - заповедник, национальный парк, живописные леса, реки и озёра. Развитие промышленности должно идти рука об руку с бережным отношением к окружающей среде, рациональным использованием ресурсов и поддержанием природного баланса.
В Мордовии мы проводим большую работу – рекультивируем свалки, восстанавливаем леса, проводим экологические акции. У нас много неравнодушных и инициативных людей, наша молодёжь активно вовлечена в природоохранную деятельность. Вместе у нас всё получится!
Дорогие друзья! Желаю вам благополучия и неиссякаемой энергии для новых достижений.
Глава Республики Мордовия А. Здунов
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО